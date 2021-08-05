Горбуше остается только ждать. И это ожидание явно затягивается

В Макаровском районе — происшествие местного масштаба. Заштормило море, и несколько горбушин волной выбросило на берег. Горбуша хорошая, крупная, вполне готовая к нересту. Плещется у берега, а в речку не идет. В чем же дело?

С таким вопросом мы обратились к заведующему лабораторией лососевых рыб Сахалинского филиала «ВНИРО» (СахНИРО) кандидату биологических наук Виталию Никитину.

— То, что рыба стоит близко к берегу, буквально напротив устья, а в реки не заходит, объясняется просто: в реках не хватает воды, — рассказал Виталий Дмитриевич. — Посмотрите, что делается с погодой: столько дней стояла жара, наконец-то прошел дождик, однако проблему он не решил. Воды по-прежнему нет. Горбуше приходится ждать, когда уровень воды в реках поднимется. А на это может уйти неделя, две, а то и больше.

Если бы речь шла о лососевых, мигрирующих из более теплого Анивского залива в более прохладный залив Терпения, можно было бы прогнозировать их скорое появление в устье реки Поронай. Однако эта горбуша выше Макаровского района по карте не поднимется. Если температура воды в заливе начнет расти, она просто отойдет подальше от берега, где прохладней. И будет ждать своего звездного часа.

И здесь одно из двух: или горбуша все-таки дождется воды и пойдет на нерест, или ее съедят хищники. Та же нерпа, например, или морской бычок. Палтус, кстати, тоже не отказывается от горбуши — употребляет ее, причем довольно активно. В любом случае полноценного нереста скорее всего ждать уже не приходится. Чем это может грозить Сахалину через пару лет, думается, объяснять не надо.

Это что касается горбуши. Еще хуже дело обстоит с симой. По мнению ученого, уже в ближайшие пару лет ее на юге Сахалина может и не быть. Все по той же причине: речные притоки первого, второго, третьего порядка давно высохли. Сима стоит в реках по ямам и выжидает, когда сможет пойти на нерест. Нужен дождь, и желательно не один. А значительная часть «розового лосося» и вовсе пока еще в море.

А куда симе торопиться, если воды в речках нет? Опять же ближе к берегу подплывешь, а тебя штормовая волна на песок — раз! — и выбросит. Лежи потом, колоти хвостом по песку, а толку-то? Икры в нерестовых реках от этого все равно не прибавится…

Игорь КАЛИНИН.