Горизонты новой школы в «Горизонте». Председатель правительства области встретился с коллективом учебного заведения в Южно-Сахалинске

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик обсудил с педагогическим коллективом школы № 25 имени А. П. Чехова в жилом комплексе «Горизонт» в Южно-Сахалинске вопросы дальнейшего развития учебного заведения.

В южной части областного центра активно строится жилье. Поэтому по решению правительства области в жилом комплексе «Горизонт» была возведена школа на 550 мест. Учреждение образования открылось в прошедший День знаний. С этим событием учителей, учеников и их родителей поздравил глава островного правительства Алексей Белик. Тогда и появилось предложение – через несколько месяцев встретиться с педагогическим коллективом, обсудить опыт работы в новом здании, рассмотреть предложения о развитии учреждения. И вот оно было реализовано. Встреча была специально назначена на вторую половину дня, чтобы не нарушать учебный процесс.

— Очень важно, чтобы между органами власти и педагогическим сообществом была налажена прямая связь. Правительство области обязано слышать людей, которые учат и воспитывают подрастающие поколения, фактически формируют будущее нашего региона и всей страны, — сказал Алексей Белик. — Только в непосредственном общении можно получить информацию о проблемах, волнующих учителей, найти взвешенные решения. Это поможет нам общими усилиями создать все необходимые условия для качественного обучения детей, для комфортной работы педагогов.

Учителя предложили установить на территории школы малые архитектурные формы, а также оборудовать дополнительные спортивные площадки. Председатель правительства идею поддержал. В ближайшее время учителя направят в его адрес эскизные предложения. Возможно, они будут реализованы уже с наступлением нового теплого сезона.

Еще одно предложение касалось создания при школе теплицы. В ней ученики смогут постигать основы биологии, знакомиться с сельскохозяйственным трудом.

— Идея достойная, готовьте документы, — оценил Алексей Белик.

Социальный педагог Виктория Рубцова сообщила, что школе нужен собственный автобус. Учреждение по контракту обслуживает сторонняя организация. Но в соответствии с этим документом количество поездок ограничено. Поэтому не всегда получается организовать экскурсию или другое мероприятие.

Председатель правительства принял решение: автобус, оборудованный всем необходимым для безопасной перевозки детей, будет куплен.

Учитель физики и педагог дополнительного образования по направлению «Робототехника» Кристина Ткаченко подняла следующий вопрос: весной следующего года в регионе пройдет отборочный этап Всероссийского профориентационного технологического конкурса «Инженерные кадры России» (ИКАР). Победителям потребуется финансовая помощь, чтобы отправиться на соревнования более высокого уровня. Алексей Белик отреагировал: деньги для детей найдем.

Также было озвучено предложение о развитии на базе школы такого перспективного направления, как «Киберспорт». В учебном заведении есть и педагог, готовый им заниматься. Но для этого нужны мощные компьютеры и сопутствующее оснащение. Готовьте список оборудования, поручил руководству школы Алексей Белик.

Участники встречи обсудили вопросы организации движения автотранспорта в микрорайоне, а также на расположенном поблизости участке проспекта Мира. Здесь пока продолжаются масштабные ремонтные работы. В итоге решено: с участием представителей ГИБДД и транспортных служб будут проработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности пешеходов.

Примечательно, что во время встречи не прозвучало претензий к качеству строительства здания, отметила пресс-служба правительства региона.

СПРАВКА

Школа № 25 имени А. П. Чехова размещается в просторном трехэтажном здании. Обучение вчерашних детсадовцев и учеников средних и старших классов ведется раздельно. В помещениях школы много воздуха и света. Кабинеты химии, биологии, физики поражают богатым набором оборудования для лабораторных и исследовательских работ. Также в здании есть слесарные и столярные мастерские, кабинеты домоводства и обработки ткани, два спортивных зала. Дополнительные программы предусматривают изучение креативных индустрий. Это дизайн, анимация, видеоблогинг, театр и медиа, журналистика, робототехника, 3D-моделирование, IT- и беспилотные технологии. Начинающих ученых объединяет научный клуб.