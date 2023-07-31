Горнолыжная база. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Взаимовыручка помогала островитянам пережить долгую, с частыми метелями, суровую зиму. Порой стихия бушевала несколько дней, и одноэтажные домики заносило по крышу.

Расчищенные улицы напоминали коридоры с двухметровыми стенами, и тогда жители Карафуто доставали «вторую обувь» – лыжи. На деревянных «снегоступах» по центру города шли почтальоны и торговцы, спешили на занятия школьники. Для многих эти приспособления служили необходимым средством передвижения. Но с каждым годом лыжи становились еще и популярным развлечением, и спортивным атрибутом.

Первые общества таких любителей появились на южном Сахалине еще в 1910-е годы. Активисты определяли новые маршруты, готовили трассы и снаряжение, обучали новичков. Когда Асахигаока лишилась хвойного наряда, спортсмены облюбовали оголившийся западный склон под лыжную базу.

Можно только догадываться, сколько труда и терпения в обустройство вложили строители. Земляные работы преобразили ландшафт. Пространство, защищенное с трех сторон от ветров, стало походить на амфитеатр с видом на равнину и правильно распланированную Тоехару.

Склон украсили трамплины и домик в альпийском стиле, который и сегодня – одна из достопримечательностей горы Большевик. Тогда со столицей губернаторства ее соединила автомобильная трасса.

В начале 1930-х лыжный клуб главного города Карафуто объединял уже более тысячи энтузиастов. На Асахигаока поднимались и туристы из Центральной Японии. Они приезжали на Сахалин ради зимней красоты и знакомства с местной экзотикой – искрящимся пушистым снегом. Для гостей из метрополии в диковинку было пройти на лыжах по улицам Тоехары и забраться на гору, ставшую визитной карточкой северного края империи.

Сергей Федорчук.

(Продолжение следует).

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