Горнолыжник Александр Алябьев одержал победу на международных стартах в Австрии

Горнолыжник Александр Алябьев, выступающий за Москву и Сахалинскую область, завоевал золотую медаль на соревнованиях Международной федерации горнолыжного спорта (FIS) в австрийском Матрае.

Соревнования проходили с 17 по 18 января. В дисциплине «гигантский слалом» спортсмен показал лучшее время — 2:00.78, опередив всех соперников, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Александр Алябьев — заслуженный мастер спорта, выступающий в горнолыжном спорте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2024 году он стал победителем зимних игр «Мы вместе. Спорт», а период с 2022 по 2024 годы неоднократно поднимался на пьедестал почёта на чемпионатах и Кубках России. В 2022 году спортсмен взял бронзу чемпионата мира.

В настоящее время Александр Алябьев работает спортсменом-инструктором в сахалинском центре спортивной подготовки, совмещая тренировки и профессиональную деятельность.

