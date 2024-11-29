«Горный воздух» назван победителем национальной премии в номинации «Горнолыжный курорт»

Эксперты приняли во внимание рост туристического потока, развивающуюся инфраструктуру, уникальные природные условия, наличие разнообразных трасс для катания, а также то обстоятельство, что здесь реализуются масштабные инвестпроекты, которые сделают курорт всесезонным.

Ранее на официальном сайте премии прошло народное голосование за предложенные 18 курортов. СТК «Горный воздух» заручился поддержкой 28% россиян, совсем немного уступив лишь всесезонному курорту «Шерегеш», что в Кемеровской области (30%), и опередив комплекс «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике (27%). Окончательное решение приняло экспертное жюри. В региональном министерстве туризма сообщили, что церемония награждения пройдёт 9 декабря.

Премия «Russian Traveler Awards» организована изданием Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны.

По словам министра туризма региона Артёма Лазарева, почётное первое место, которое занял «Горный воздух», это доказательство высокой экспертной оценки профессионалов.

– Уже сейчас он удерживает статус лучшего курорта Дальнего Востока, а в будущем займёт лидерскую позицию и по Азиатско-Тихоокеанскому региону, – считает Артём Лазарев.

Между тем, спортивно-туристический комплекс активно готовится к IV Российско-Китайским молодёжным зимним играм. Именно на «Горном воздухе» пройдёт ряд принципиально важных соревнований. Готовятся трассы, брендированной символикой предстоящих игр оформляется территория. Всех гостей у центрального входа будут встречать пятиметровые символы соревнований – бурый мишка и дружелюбная панда.

Международные игры пройдут с 8 по 14 января 2025 года. Ожидается прибытие в Южно-Сахалинск не менее 340 представителей России и Китая. Спорт­сменам предстоит выявить сильнейших в лыжных гонках, конькобежном спорте (шорт-треке), сноуборде, фристайле, кёрлинге, горнолыжном спорте, фигурном катании на коньках, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

Помимо СТК «Горный воздух», задействованы возможности лыже-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинного комплекса «Высота», Дворца спорта «Кристалл» и учебно-тренировочного центра «Восток».

К слову, все нюансы, связанные с организацией игр, в том числе и расписание состязаний можно узнать, пройдя по ссылке https://sport65.ru/rkgame2025/.

Владимир СЛАВИН.