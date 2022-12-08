«Горный воздух» открывает трассу Запад-верх

Спортивно-ту­рис­ти­чес­кий комплекс «Горный воздух» запускает вторую трассу для катания. С 10 декабря горнолыжникам и сноубордистам будут доступны два съезда с горы Большевик Запад-верх и Запад-низ.

С 11.00 на средней станции комплекса ожидается развлекательная программа. Для гостей подготовили мастер-классы от инструкторов спортивных школ, показательные выступления лыжников и сноубордистов, выставку ратраков, интерактивные игры, конкурсы и розыгрыш призов.

Для участников в тематических костюмах подъем на канатной дороге с 11.00 до 13.00 бесплатный.