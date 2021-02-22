Домой ЛЕНТА СОБЫТИЙ «Горный воздух» побил рекорд по посещаемости комплекса ЛЕНТА СОБЫТИЙ «Горный воздух» побил рекорд по посещаемости комплекса 22 февраля 2021 12:47 Facebook WhatsApp Twitter Google+ Pinterest Telegram VK Viber 5 800 сахалинцев и гостей островного региона побывало на СТК «Горный воздух» в минувшее воскресенье. Это рекордная цифра с начала 2000 года. Всего же в этот день зафиксировано 36 505 проходов через турникет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 23 февраля — праздник для всех Сахалинская область стала лидером по цифровизации здравоохранения на Дальнем Востоке У юго-восточного побережья Сахалина выход на лёд опасен Ушел из жизни известный сахалинский рыбопромышленник Николай Лысяк Возвращаемся к привычному образу жизни, отменены антиковидные ограничения С него начиналась история Сахалина. Муравьевский пост будет реконструирован Комментарии для сайта Cackle Популярные новости Еще один бой ветерана. 93-летнего участника Великой Отечественной войны ожидает судебное разбирательство 18 февраля 2021 22:45 Избирательный фонд под губернаторской «крышей». В суде обсуждаются подробности взимания денег с кандидатов... 18 февраля 2021 20:52 Редиска в шламе. Группа энтузиастов из Холмска провела необычный эксперимент 15 февраля 2021 21:15 Китай, минтай и остальное. Проблемы с экспортом загоняют наших рыбаков в убытки 15 февраля 2021 21:05 Картина с одной неизвестной. Как журналисты и художники расшифровывали образы сахалинских «шестидесятников» 15 февраля 2021 19:44