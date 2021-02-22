5 800  сахалинцев и гостей островного региона побывало на СТК «Горный воздух» в минувшее воскресенье.
Это рекордная цифра с начала 2000 года.
Всего же в этот день зафиксировано 36 505 проходов через турникет.

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