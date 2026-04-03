«Горный воздух» приглашает сахалинцев на Снежный Фестиваль

Главный карнавал на снегу состоится в субботу, 4 апреля, на средней станции горы Большевик. Торжественное открытие фестиваля начнётся в 12.00. Для всех участников в карнавальных костюмах предусмотрен бесплатный подъём на канатной дороге с 11.00 до 12.00.

В программе фестиваля: дефиле костюмов, массовый спуск в карнавальных нарядах и аквапроезд через бассейн с ледяной водой.

Костюмированное дефиле пройдёт в номинациях: «Король и Королева фестиваля», «Наследники горы» для детей до 13 лет, «Два сапога — пара» за лучший парный образ, «Тонкая работа» за самый трудоёмкий костюм.

Участвовать в дефиле могут все желающие без предварительной регистрации.

Для смелых участников старше 14 лет организаторы подготовили аквапроезд. Отдельные призы вручат за грациозный выезд из воды, самое эпичное падение и лучший трюк.

Параллельно с основной программой на трассе «Армейка-верх» пройдут соревнования по скоростному подъёму на сноубайках, а в сноупарке состоится джем-сессия для всех желающих. На протяжении всего праздника будут работать аниматоры, звучать живая музыка. Финалом станет розыгрыш призов от проекта «Аня Дарит».

Организаторы обращают внимание: программа идёт строго по порядку, однако точное время каждого этапа зависит от количества участников. Гостям рекомендуют внимательно слушать ведущего и своевременно находиться на месте проведения, сообщила пресс-служба минспорта области.