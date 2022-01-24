Туристический портал Тур­Стат представил рейтинг самых лучших российских курортов для сноубординга в 2022 году по итогам онлайн-опроса.

В первую десятку курортов для катания на сноуборде в России входят «Роза Хутор» в горах Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, Белокуриха в Алтайском крае, «Абзаково» в Башкортостане, «Большой Вудъявр» в Мурманской области, курорты Сорочаны в Московской области и «Бобровый лог» в Красноярске, а также курорты «Горный воздух» в Южно-Сахалинске и «Гора Белая» в Свердловской области.

Так, «Роза Хутор» принимал соревнования по сноуборду Олимпиады-2014 в Сочи, а на курорте «Абзаково» на этой неделе пройдет чемпионат России по сноуборду в параллельном слаломе.

По данным ТурСтат, курорт «Роза Хутор» в горах Сочи получил 27 проц. голосов в онлайн-опросе как лучший курорт для сноуборда, Шерегеш в Кемеровской области – 15 проц., «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии – 10 проц., Белокуриха в Алтайском крае – 8 проц., «Абзаково» в Башкортостане – 7 проц., «Большой Вудъявр» (БигВуд) в Мурманской области – 6 проц., курорты Сорочаны в Московской области и «Бобровый лог» в Красноярске – по 5 проц., курорты «Горный воздух» в Южно-Сахалинске и «Гора Белая» в Свердловской области – по 3 проц.

Рейтинг российских курортов для катания на сноу­борде представлен по результатам интернет-опроса более пятидесяти тысяч посетителей портала ТурСтат в январе 2022 года.