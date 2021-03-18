«Горный воздух» выявит сильнейших. На горнолыжных трассах пройдут соревнования

Сегодня в Южно-Сахалинске на горе Большевик пройдет церемония открытия континентального кубка Дальнего Востока по горным лыжам Far East Cup.

Это значимое событие международного уровня. На Сахалине эти соревнования проходят в шестой раз. Состязания запланированы на десять дней – с 19 по 27 марта.

На этот раз в них примут участие свыше 110 спортсменов. Это представители не только российских регионов, но и зарубежных стран.

Впрочем, любители горнолыжного спорта в эти дни тоже смогут кататься на склонах «Горного воздуха». Как сообщили в дирекции комплекса, спорткомплекс должен работать в штатном режиме.

Ирина НОВИКОВА.