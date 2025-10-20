Город меняет наряд. Зеленые насаждения Южно-Сахалинска на глазах превращаются в золотисто-багряные

В зеркальном павильоне городского парка, где расположен шикарный бювет с островной минеральной водой, действует небольшая, но очень колоритная выставка декоративно-прикладного искусства.

Диву даешься, какой простор и размах фантазии сахалинских художников! Здесь представлена подборка работ в восточном стиле икебана на осеннюю тему.

Использованы разнообразные природные и не очень природные материалы, которые в сочетании рождают гармонию, движение и настроение. При случае загляните на этот вернисаж, не пожалеете, а заодно отведаете целебной минералки.

На неискушенный взгляд автора «рулит» в этом собрании художественных сочинений композиция с вселенским прицелом: на фоне большой тарелки космической связи разметалась шикарная раскидистая ветвь березы с золотой листвой. Осень идет к своему закату и напоследок сигналит всему миру о золотой поре листопада. Здорово!

Но за стеклянными стенами павильона происходит не менее впечатляющее действо: у осени свой вернисаж. Точнее – его открытие, ведь все только начинается. Еще немного — и листопад в городе предстанет во всем своем великолепии.

Обычно в Южно-Сахалинске волна изменения окраски листьев деревьев прокатывается в сторону понижения ландшафта, сверху вниз: все начинается с восточной стороны города, далее продвигается к центру и дальше на запад, на окраины.

Традиция сохраняется, сейчас в районе городского парка культуры и отдыха, у областного краеведческого музея, в сквере у Чехов-Центра есть возможность полюбоваться обновленными нарядами деревьев и кустарников.

Все как у классика: «В багрец и золото одетые леса»! Красиво, немножко грустно и светло на душе. Синоптики напоминают, что не за горами снегопады вперемешку с дождем, что осенняя погода на Сахалине чрезвычайно неустойчива, а значит, нужно поторопиться, ловить прекрасные моменты и запечатлевать их на память.

Семён РЕЧКИН.

Фото и видео Ярослава Сафонова.