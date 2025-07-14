Город миллиона цветов. В год 80-летия Победы Южно-Сахалинск расцвёл новыми красками

Город украшают парадные цветочные композиции. Создаются они и специально к 3 сентября – Дню освобождения островов от японских милитаристов.

Рядом с кафедральным собором Рождества Христова на ул. Горького раскинулись ряды из оранжевых бархатцев. A у Дворца детского и юношеского творчества красуются гацании разных цветов, высаженные в форме букв «V» и «Z». Рядом с ними – клумба с надписью «Победа», окружённая фиалками.

Яркие цветочные композиции также можно увидеть на площади Победы, рядом с Чехов-центром и другими локациями.

– Управление охраны окружающей среды и озеленения г. Южно-Сахалинска предоставляет нам список цветов и дизайн, – рассказывает руководитель муниципального бюджетного учреждения «Зелёный город» Алексей Фалей. – Также мы занимаемся обслуживанием этих клумб: прополкой, поливом…

На этой неделе на отрезке ул. Горького до пр. Мира пройдут работы по замене весенних цветов на летние. Уже сейчас вдоль проспекта появились пурпурные петунии.

По словам Алексея Фалея ежегодно «Зелёный город» высаживает около 220 тысяч цветов. Около 80 тысяч – под осень, в основном, это луковичные растения. Весной они зацветают, а к концу сезона их заменяют однолетники. К 9 Мая высаживаются цинерарии и виола. Эти цветы известны своей морозостойкостью, выдерживают температуру до минус 7 градусов.

Несколько служб города заботятся о том, чтобы Южно-Сахалинск был красивым и нарядным. Помимо «Зелёного города», этой работой занимаются совхоз «Тепличный» и городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Общими усилиями на клумбах улиц, площадей и скверов областного центра ежегодно высаживается около 1 млн растений.

Олеся ДАНЧЕНКО.

Фото автора.