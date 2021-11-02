«Город милый мой стал моей судьбой»

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Меня зовут Юрий Мусаленко. Хочу принять участие в вашем проекте «Воспетые острова», – написал нам еще один земляк.

Мне 51 год. Большую часть жизни (46 лет) живу на Сахалине. Музыкой занимаюсь с пятнадцати лет. Не скажу, что часто, но иногда сочиняю песни. Сам по профессии – музыкант с 30-летним опытом работы. Принимаю участие в концертах при проведении городских и областных мероприятий. С 1995-го выступаю на площадках нашего любимого городского парка имени Ю. А. Гагарина.

В 1990-х в составе группы «Виктория» (в нее, помимо меня, входили Иван Мусаленко и Юрий Михеев) выступал с программами в городах, поселках нашего региона. Имел опыт занятия музыкой за границей. Сейчас работаю музыкальным руководителем в одном из учебных заведений. Также помогаю местным авторам в записи песен.

Одна из моих композиций посвящена нашей островной столице. Про Сахалин песни у меня еще нет, но, думаю, рано или поздно она у меня все же будет. Считаю, что в проекте «Воспетые острова» не победа главное, а участие. Ведь это культурная история нашей области».

Песню о Юж­но-Сахалинске Юрий Мусаленко написал в 2013 году, когда готовился к фестивалю-конкурсу песен и стихов «Я люблю тебя, Юж­ный!». В создании клипа ему помогли друзья Олег Еремин и Виталий Карталов, а еще известный уличный музыкант Александр Романов (Сан Саныч). Его соло на саксофоне бесспорно украсило аранжировку этой композиции.

В коллекции авторских песен Юрия Мусаленко есть и такая – о городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. На его концертных площадках он выступает довольно часто и по разным событийным поводам. Эта достопримечательность областного центра – любимое место отдыха и творчества нашего земляка.

У Юрия профессиональное музыкальное образование (специализация «звукооператорское мастерство»). После переподготовки в Амурском педагогическом колледже он получил профессию преподавателя СПО и стал музыкальным руководителем Сахалинского базового медицинского колледжа.

У Мусаленко обширный круг друзей, только в «Одноклассниках» 546 человек! Со многими из них Юрия связывает творческая деятельность, любовь к Сахалину и его столице.

Получилось так, что Юрий стал добровольным «продюсером» нашего проекта. С его подачи многие знакомые музыканта тоже захотели представить читателям «Советского Сахалина» свои лучшие композиции о любимых островах. Как говорится, добро пожаловать!

Людмила НИКОЛАЕВА.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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