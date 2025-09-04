Премьера песни сахалинского краеведа и историка Николая Вишневского с таким названием состоялась в г. Макарове всего несколько дней назад – 2 сентября, в канун Дня Победы над японскими милитаристами. Выбор географической точки не случаен. Вот что о предыстории создания композиции рассказал сам автор.

– 22 августа 1945 года в г. Сиритору (ныне г. Макаров) на переговорах представителей советского и японского командования было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий на Южном Сахалине. С советской стороны переговоры успешно провёл заместитель командира 56-го стрелкового корпуса, участник боёв с японцами в районе озера Хасан в 1938 году генерал-майор Михаил Алимов.

Сириторское соглашение ускорило завершение Южно-Сахалинской наступательной операции и в целом Второй мировой войны, предотвратило гибель сотен людей, что было бы неизбежным в случае продолжения боевых действий. И сейчас в народе говорят: г. Макаров (бывший Сиритору) – город, остановивший вой­ну. Именно этому событию посвящена песня-сказание, написанная на основе документальных материалов.

Это правдивый, выверенный рассказ о том, как закончилась война на Сахалине. Упоминается в ней и генерал-майор Алимов, и его слова: «Искупаемся в проливе Лаперуза и домой». По рассказам ветеранов, они звучали в войсках на Сахалине в августе 1945-го, как и фраза о Сиритору – «город, остановивший войну».

Тогда здесь спокойно, мирно, сдержанно встретили передовой подвижной отряд под командованием генерал-майора Алимова. Это был первый японский город на Южном Сахалине, большинство населения которого не бежало на юг, а оставалось в своих домах.

Сначала у меня появился текст песни, а затем музыкальный микс в стилистике «Любэ» и «Pink Floyd» со вставкой из русской «Дубинушки»: «Эй, ухнем…». Поскольку это был ещё один и последний бой Второй мировой войны. А ведь в Южно-Сахалинской наступательной операции участвовали и те, кто сражался против немецко-фашистских войск на западе. Неожиданно обратил внимание на то, что рифмуются слова «Берлин» и «Сахалин».

Исполнить песню решил с моими друзьями – известными южно-сахалинскими музыкантами Иваном и Юрием Мусаленко. Юрий сделал запись в своей студии. Мы рады, что премьера песни состоялась в Макарове на церемонии открытия сквера имени генерала Алимова. В этом уникальном мероприятии приняли участие гости из Москвы – правнук героя Сергей Варакин и праправнучка Мария.