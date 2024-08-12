Город Поронайск отметил свой юбилейный день рождения

В минувшие выходные Поронайску исполнилось ровно 155 лет. Свою историю он ведёт с 1869 года, когда на берегу залива Терпения было основано русское поселение. Оно получило название пост Тихменевский по имени военного губернатора Приморской области М. П. Тихменева.

Современное название город получил в 1946 году по названию одной из самых крупных островных рек Поронай, что в переводе с айнского означает «большая река».

Праздник, проходил главным образом на центральной площади, носящей имя героя Советского Союза В.В. Пермякова. Организаторы постарались от души. Посетителей и участников ждали содержательные выставки, выступления артистов, костюмированное представление.

На улице Молодёжной развернулась «Аллея мастеров», где все желающие могли приобрести сувениры ручной работы и ознакомиться с творчеством местных художников. Завершился праздник вечерним концертом «Зазеркалье». По решению городских властей в программе не было фейерверков и салютов. По словам мэра Антона Карпукова, в то время, когда границы России находятся под огнем, этот пункт программы явно лишний.

На празднике побывал и глава региона Валерий Лимаренко. Губернатор поздравил горожан и отметил, что Поронайск успешно развивается. Здесь строится новое жилье, появляются современные общественные пространства. А в скором времени заработает крупный морской порт, благодаря чему появятся сотни рабочих мест.

Владимир СЛАВИН.