Город у моря заиграет новыми красками. Макаровчане делают непростой выбор между скверами и набережной

В Макарове горожанам предложено выбрать один из трех проектов благоустройства.

Первый – сквер на улице Милютина. Улица названа по имени последнего директора некогда гремевшей по всей области шахты «Макаровская» Владимира Витальевича Милютина. К слову, на шахте до закрытия в 1990-х трудилось несколько династий горняков, в том числе и династия Милютиных.

Что предполагается разместить на участке площадью 2800 квадратных метров, расположенном поблизости от социально важных объектов: дома-интерната для престарелых и инвалидов и почтового отделения? Это будет тенистый сквер, рассчитанный на тихое, спокойное времяпрепровождение. Планируется установить здесь беседку, обустроить пешеходную дорожку, обновить освещение. В этой части города не так много мест для комфортного отдыха на открытом воздухе, есть шанс поправить положение.

Предстоит удалить старые, больные деревья, высадить новые, а также кустарники, оформить газоны. В беседке установят скамейки и урны.

«Набережная» – такое название получила зона отдыха у воды, точнее, на южном берегу реки Макарова. По большому счету, этот участок берега площадью 17600 «квадратов» и так давно облюбован горожанами, используется как прогулочная зона. Летом макаровчане от мала до велика с удовольствием отдыхают у воды и ловят рыбу.

Здесь проложат пешеходные дорожки, проведут обрезку кустарников, наладят освещение, организуют спуски к воде. Существующую рощу планируется «окультурить» максимально аккуратно, чтобы сохранить здоровые деревья и прочее озеленение.

По предлагаемому проекту на берегу установят теневой навес и большую платформу для отдыха. Предусмотрен спуск для маломобильных групп населения и лестница на южный берег реки Макарова, для доступа к морю.

Вообще-то планы на развитие этой набережной еще более обширны, но нужно с чего-то начинать. Этот участок с его рельефом, живописным расположением просто напрашивается на статус визитной карточки Макарова. Именно здесь расположены своего рода «ворота в город» при въезде с северного направления.

Еще один сквер, за который можно проголосовать, назван «Учительским». Площадь участка 6400 квадратных метров. Он расположен на улице Хабаровской.

В этом случае речь идет как раз о продолжении благоустройства территорий, прилегающих к новой красивой школе № 2. Ранее, в рамках других проектов, привели в порядок соседние участки, но работы еще предостаточно. В данном случае основной упор делается на создание красивой зеленой зоны с аккуратной аллеей, клумбами, газонами, пешеходной зоной, скамейками, беседками.

Архитектор Анна Алексейчук уверена: какой бы проект ни выбрали макаровчане в ходе голосования, он украсит город, сделает его более уютным и комфортным для жизни.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P. S.

Ознакомиться с проектами и отдать свой голос за лучший из них можно до 31 мая. Для этого нужно пройти по ссылке https://65.gorodsreda.ru/objects?location=

m64724000. При голосовании необходима авторизация на Госуслугах. Голосование проходит в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по выбору общественных территорий, инициированного Президентом России Владимиром Путиным.