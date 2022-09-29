Город учится учить. В островной столице прошел третий форум «Образование – энергия будущего»

Педагоги из Южно-Сахалинска, а также Новосибирска, Благовещенска и Москвы вновь встретились с экспертами и научным руководителем института проблем образовательной политики «Эврика» Александром Адамским, который также является одним из организаторов и идейным вдохновителем форума. В этом году особое внимание они уделили самым современным методам работы учителей и практическим занятиям.

– Первый форум, проведенный в 2019 году, стал площадкой для обмена опытом и создания современной образовательной среды в Южно-Сахалинске, – напомнил мэр Сергей Надсадин, открывая мероприятие. – Тогда же в программу по модернизации включилось 14 детских садов, где дошколят стали знакомить с азами английского, японского, корейского и китайского языков. Сейчас по этой полилингвальной модели работают уже 19 детских садов, где более 800 малышей. Считаю, такую модель обучения можно внедрять во всех дошкольных учреждениях города.

Первый форум ознакомил педагогов областного центра и с идеей так называемого «образовательного расшколивания». Это когда некоторые темы по биологии и окружающему миру, к примеру, изучаются в парке, а занятия по физкультуре проходят на стадионе или на «Горном воздухе». Когда в художественном музее ребята знакомятся с изобразительным искусством, а в историческом парке «Россия – моя история» получают знания о том, как возникло и развивалось наше государство.

Идея обучения за стенами школы нравится и детям, и учителям. При этом городское пространство включается в образовательный процесс и служит делу просвещения.

На втором форуме основной темой, предложенной московскими экспертами, стало сетевое образование. И это оказалось весьма актуально. Формат дистанционного обучения во время карантина успешно показал себя.

– Главная цель третьего форума – интеграция ресурсов города для создания единой образовательной среды, – отметил заместитель председателя правительства области Владимир Ющук. – Мы хотим, чтобы выпускники оставались на острове и продолжали обучение здесь или возвращались дипломированными специалистами. Поэтому так важно создавать и применять современные и интересные методы обучения.

На площадках в интерактивной форме учителя освоили работу на цифровых платформах, преподавание «в полях» (за пределами школы: в парках, музеях).

Особое внимание уделили естественным наукам. Работала «Физическая гостиная». В парке им. Ю. А. Гагарина взрослым и детям демонстрировали и объясняли суть коротких, но интересных экспериментов по физике и химии. Больше всего зрителей удивил «фокус» с огнем: организатор проходила с водой и пеной по ряду вытянутых рук, а затем возгоралось высокое рыжее и не обжигающее пламя.

На конференции «Углеродный след» Александр Адамский, доктор физико-математических наук Григорий Гольцман и другие участники обсудили с педагогами и школьниками проблемы загрязнения окружающей среды и глобального потепления через призму их влияния на Сахалин.

Особенностью нынешнего форума стал открытый чемпионат школьников «Образовательное расшколивание». В нем по шести дисциплинам соревновались 400 учащихся из областного центра, Холмска, Макарова и Быкова.

В Доме культуры «Родина» в рамках чемпионата прошел городской музыкальный фестиваль. Концертные номера показали группы, дуэты, сольные исполнители. Первое место заняла группа «Bullet Band» из холмского Дома детского творчества. Она выступила с двумя песнями – авторской и «Мы ждем перемен» из репертуара легендарной группы «Кино».

Не менее интересно прошли соревнования среди театральных студий, медиамастерских, команд КВН.

В дисциплине «Актерское мастерство» победила театральная группа гимназии № 1 «Emoji». В соревновании медиамастерских первое место присуждено ребятам из гимназии № 3. Команды «Проспект Мира» и «Икра» средней школы № 3 оказались лучшими в дисциплине «Школьный КВН».

В средней школе № 8 имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова южно-сахалинские волонтеры встретились с 250 учениками из образовательных организаций города. Они рассказали подросткам о принципах волонтерства и добровольчества, пригласили влиться в это молодежное движение.

Кроме лекций и пленарных заседаний в программе форума были эстафеты, квесты, мастер-классы по рисованию, прикладному искусству, управлению роботами. Желающие занимались бисероплетением, рисовали картины акварелью или делали тканевых кукол.

Абсолютного победителя открытого чемпионата школьников объявили во время торжественного закрытия форума. Под бурные аплодисменты зала кубок и благодарственные письма вручили команде лицея № 1.

Основными темами ЮСОФ в 2022 году стали расшколивание, сетевое и естественно-научное образование, развитие метапредметных связей, научное творчество детей. Эти темы вошли в итоговую резолюцию форума, обсуждение которой состоялось на экспертной дискуссии. Резолюция была принята участниками единогласно. Данные направления будут активно развиваться в образовательной среде города в ближайший год.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.