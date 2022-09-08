Город, в котором живу я. Сегодня в Южно-Сахалинске прошла пресс-конференция, посвященная Дню города и его 140-летию

Примечательно, что у этой встречи было торжественное начало. За особый вклад в развитие островной журналистики мэр областной столицы Сергей Надсадин наградил группу работников СМИ памятными знаками губернатора «В честь 75-летия Сахалинской области» и поблагодарил отличившихся за профессиональное освещение не только региональных, но и городских новостей, проблем и задач. Среди девяти отмеченных – трое журналистов «Советского Сахалина»: Наталья Котляревская, Вячеслав Жердев и Людмила Степанец.

На пресс-конференции раз­говор главным образом шел о знаковых событиях города-юбиляра в 2022 году и перспективах его развития. Сергей Надсадин сообщил, что создается и дорабатывается с профессиональной точки зрения генплан областной столицы на 20 лет. После того как его утвердит городская дума, будет ясно, на какой территории появится промышленная зона, а где – жилая застройка и социальные объекты, какими будут транспортные сети и прочее. Создание комфортной городской среды по-прежнему в приоритете. А ее определяет множество факторов: озеленение, пешеходная доступность, внешний облик зданий, создание зон отдыха и высокооплачи­ваемых рабочих мест и т. д.

Надо отметить, что у областного центра есть программы по каждому из этих направлений.

Одними из первых в стране южносахалинцы с коллегами разработали дизайн-код областной столицы и привнесли много профессиональных идей. Этот код призван гармонизировать городское пространство, создать особый и в то же время узнаваемый облик главного города островного региона, его стиль. Уже меняются фасады, вывески, автобусные остановки, скамейки… Идет работа над паспортом проекта.

Жилищное строительство – важный показатель развития территории. И на этом направлении у муниципалитета есть достижения: по итогам 2021 года Южно-Сахалинск по темпам жилищного строительства (в пересчете на 1 человека) на третьем месте после Краснодара и Новороссийска. Улучшается качество строительства, набирает силу тенденция сдачи жилья под ключ.

Создавая комфортную городскую среду, администрация Южно-Сахалинска занимается дорогами, благоустройством дворов и скверов, озеленением. И границы этих добрых преобразований расширяются до Дальнего, Хомутово, Новоалександровска, Старорусского, Лугового, Березняков, Синегорска, Ключей…

– Объективно и субъективно я искренне говорю всегда: спасибо региональному правительству и губернатору, что все наши инициативы поддерживаются. Они во благо жителям области, – отметил Сергей Надсадин.

На пресс-конференции обсуждался большой круг тем. На вопросы журналистов отвечали также вице-мэры и специалисты департаментов.

Подарком для участников пресс-конференции, совпавшей еще и с Днем международной солидарности журналистов, стал фотоальбом «Город, в котором живу я» с автографом главы областной столицы.

Людмила Николаева.