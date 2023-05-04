Городок на краю морских дорог

Песню «Городок», которую мы сегодня представляем в проекте, давно искал в социальных сетях один наш земляк. Правда, он полагал, что написана она… о старом Южно-Сахалинске с его дощатыми тротуарами.

В Южно-Ку­рильске песню считали своей, только называли почему-то «Островок». А в Курильске никто и не сомневался, что она посвящена райцентру на Итурупе, ведь в начале 1960-х только у него на всем архипелаге был статус города.

Песня Вадима Малкова и Александра Воронова полюбилась многим. В областной газете «Молодая гвардия» за 6 января 1961 года встретилось читательское письмо:

«Дорогая редакция! Я и мои товарищи, участники художественной самодеятельности, услышали недавно по радио песню «Городок» про курильских рыбаков. Она нам очень понравилась, но достать ее текст нет никакой возможности. Мы очень просим напечатать эту песню».

П. Будько, А. Фролов, Д. Алешин, Г. Рулькевич.

г. Долинск.

Редакция просьбу выполнила.

Не обошел вниманием «Городок» и известный писатель Сергей Михалков. В предисловии к первой книге стихов Вадима Малкова «Сосны шумят» он сообщил, что многие песенные тексты этого автора появились после поездок в части Советской Армии, на корабли ВМФ, на погранзаставы и в дальние гарнизоны. В частности, Малков побывал у воинов, служивших на Сахалине и Курильских островах. Музыку к тексту его «Городка» сочинил молодой композитор Александр Воронов, и вскоре песня стала широко известной на Дальнем Востоке.

О Вадиме Малкове, участнике Великой Отечественной войны, офицере запаса Сергей Михалков сообщил следующее: лучшие годы своей жизни капитан пограничных войск отдал службе. А еще сочинил много популярных песен в содружестве с такими известными композиторами, как Борис Мокроусов, Серафим Туликов, Сигизмунд Кац, Юрий Слонов…

Информацию о втором авторе «Городка» удалось найти в одном из номеров журнала «Смена» за 1956 год. Там сообщалось, что играть на баяне и аккордеоне Александр Воронов научился в ремесленном училище в Ленинграде. Работая на машиностроительном заводе, вечерами занимался в индустриальном техникуме и играл в оркестре народных инструментов. Поступил в Ленинградское музыкальное училище, но пришла армейская пора.

Воронов служил в Германии, где с военнослужащим Борисом Цариным написал «Солдатский вальс» («Снежные сибирские белые поля…»). Произведение получило всесоюзное признание. Оно часто звучало в радиоэфире по просьбе слушателей. Удался Александру и «Городок». На днях ноты и слова этой песни мы нашли в «Советском Сахалине» за 26 октября 1960 года. Возникла идея возродить в проекте «Воспетые острова» (силами курильчан) почти забытую песню.

Директор детской школы искусств Курильска Игорь Середа принял такое предложение. По вотсапу получив ноты и текст песни, разучил ее под гитару и сделал аранжировку. Послушайте, как в его исполнении звучит «Городок» в год своего 63-летия.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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