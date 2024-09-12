Городская дума определилась: главой Южно-Сахалинска стал Сергей Надсадин

Вчера депутаты седьмого созыва южно-сахалинского городского парламента на первом заседании избрали Олега Логачёва председателем законодательного органа власти и проголосовали за назначение Сергея Надсадина мэром областной столицы.

Городских депутатов после избрания председателя приветствовал губернатор Валерий Лимаренко. Затем законодатели приступили к процедуре назначения мэра. На этот пост претендовали депутат Владимир Зайцев и действующий глава областной столицы Сергей Надсадин.

Согласно регламенту кандидаты представили городской думе планы по развитию Южно-Сахалинска.

Сергей Надсадин обещал качественно исполнить начатые проекты, нацеленные на общее благополучие города и комфорт жителей. В список приоритетных задач мэра, по мнению Надсадина, включены развитие образования, транспортной сферы и дорожного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, обеспечение горожан жильём, экономический рост Южно-Сахалинска. Затем видение программы представил Владимир Зайцев, и депутаты проголосовали, единогласно избрав мэром Сергея Надсадина.

– Южносахалинцы поддерживают направление, которое мы взяли с командой губернатора, – сказал глава города. – Постараемся оправдать доверие горожан, их надежды, развивая Южно-Сахалинск вместе с новым составом городской думы.

Председатель местного парламента Олег Логачёв отметил: единогласное избрание Сергея Надсадина на пост мэра депутатами – свидетельство того, что городская власть работает одной командой, делая всё для развития города.

Вслед за спикером слово взял губернатор Валерий Лимаренко.

– Сахалин – маяк России, с островной столицы здесь всё начинается. У вас есть все возможности и силы для того, чтобы двигаться вперёд. Уверен, Сергей Александрович, что вы сохраните динамику развития Южно-Сахалинска. Желаю высокой работоспособности, в совместном диалоге будем решать задачи, помогая друг другу, – обратился к избранному мэру глава региона.

Инаугурация главы Южно-Сахалинска прошла в тёплой атмосфере в зале областного центра народного творчества. Кроме представителей городской общественности на церемонию пришли сразу два губернатора Сахалинской области – действующий Валерий Лимаренко и Иван Малахов, возглавлявший область с 2003 по 2006 год. До гибели Игоря Фархутдинова он работал в его команде первым вице-губернатором.

Иван Малахов, который почти двадцать лет живёт в Москве, отметил, что едва узнаёт Южно-Сахалинск – настолько областная столица изменилась, похорошев за последние годы.

– Очень хорошо, что сегодня руководители области и её столицы работают одной командой, – заметил Иван Малахов. – Были времена, когда постоянная борьба отвлекала политиков от развития Южно-Сахалинска.

Трижды мэр

Сергей Надсадин родился в Южно-Сахалинске в 1962 году. Получил высшее образование в Киевском институте инженеров гражданской авиации, вернулся на родной остров и с 1985 года работал инженером Сахалинского производственного объединения гражданской авиации.

В 1990-м создал и возглавил предприятие «Крильон-Сервис». В 2007-м перешёл в администрацию Южно-Сахалинска на пост вице-мэра. Обязанности мэра областной столицы исполнял с 1 февраля 2014-го.

4 сентября 2014 года победил на всеобщих выборах главы города. 4 октября 2019 года городские депутаты переизбрали Сергея Надсадина на этот пост.

Предшественники Надсадина

Должность мэра Южно-Сахалинска утвердили в 1991 году. С тех пор областной столицей руководили Игорь Фархутдинов (до 1995 года), Владимир Ягубов (с 1995 по 1997 год), Фёдор Сидоренко (с 1997 по 2005 год), Андрей Лобкин (с 2005 по 2014 год).