Городская поликлиника Прокопьевска в Кемеровской области сдала место в холле рядом с регистратурой под торговлю мясом. В местном минздраве факт открытия мясной лавки в медучреждении подтвердили и назвали это «недопустимым».
В Южно-Сахалинске сгорело здание популярного в прошлом клуба «777».
У поколения южносахалинцев возраста 45+ это происшествие вызвало и сожаление, и ностальгические воспоминания. В конце 90-х и в начале 2000-х развлекательный комплекс «777»...
Первым этапом традиционной плеяды спортивных мероприятий стал лыжный забег.
Старты прошли на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» и собрали более 80 любителей здорового образа жизни, сообщила...