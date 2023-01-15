Городская поликлиника Прокопьевска в Кемеровской области сдала место в холле рядом с регистратурой под торговлю мясом. В местном минздраве факт открытия мясной лавки в медучреждении подтвердили и назвали это «недопустимым».

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА