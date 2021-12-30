Городской парк им. Ю. Гагарина приглашает на новогодние экскурсии взрослых и детей

С 1 по 9 января в Южно-Сахалинска по аллеям парка будут проводиться экскурсии.

На автобусе посетители смогут отправиться в 20 минутное путешествие по сказочному парку. Новогодние огни, снежные и ледовые фигуры все это создает по-настоящему волшебную атмосферу.

Точка отправления РИК «Электрон».

1 января автобус будет курсировать с 16:00 до 20:30.

Со 2 по 9 января экскурсии будут проходить с 12:00 до 20:30.

Билеты можно приобрести в кассе РИК «Электрон». Стоимость: 100 рублей.