Городской парк открывает летний сезон

5 июня в городском парке им. Ю. Гагарина состоится официальное открытие летнего сезона. Начало в 12 часов.

Более семи развлекательных площадок будут подготовлены для гостей и жителей города в этот день. К открытию в парке уже установили скамейки, высадили более тринадцати тысяч саженцев однолетних и многолетних цветов, выставили вазоны и арт-объекты. Украшением летнего сезона станет аллея с зонтами, которая в вечернее время будет ярко освещаться

.С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте парка https://sakhalin-park.ru/events/post/1457/ .

Администрация городского парка приглашает южносахалинцев стать частью большого праздника.