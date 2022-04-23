Городской парк приглашает отпраздновать Пасхальное воскресенье

24 апреля в Южно-Сахалинске на территории городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина состоятся праздничные мероприятия.

В 14 часов на территории бывшего картодрома пройдет концертно-развлекательная программа «Пасхальное воскресенье» с выступлениями ансамбля «Русский Терем» и Сахалинского народного хора.

В 12 часов на концертной площадке парка откроется выставка – ярмарка декоративно-прикладного творчества. Приглашаются к участию мастера.

Яркие тематические фотозоны и арт-объекты будут радовать посетителей в течении всего дня, сообщает пресс-служба парка.