Городской турнир по теннису собрал любителей этого вида спорта

В Южно-Сахалинске в спортивном городке парка культуры и отдыха имени Ю. Гагарина завершился городской турнир по теннису. На корте состязались более восьмидесяти человек в возрасте от 19 до 76 лет.

Соревнования прошли в пяти категориях: пары женщины и мужчины, микст (смешанная пара мужчина и женщина) и одиночки мужчины и женщины. Данный турнир смело можно отнести к категории международных. В борьбе за медали участвовали поклонники этого вида спорта из северной Кореи и Азербайджана.

Самым интересной и по спортивному захватывающей получилась борьба за золотые медали у смешанных пар. Фаворитами в этом разряде считалась пара Яковлев — Боброва. Вместе с тем и другие пары горели желанием на этом турнире заявить о себе с самой лучшей стороны.

Так семейный дуэт Ефременков -Ефременкова дали настоящий бой фаворитам. Первую партию они выиграли со счетом 7:6. Во втором сете Яковлев — Боброва не без труда смогли взять реванш-6:4. Все решалось на тай-брейке. И как не старался семейный дуэт преподнести первую сенсацию на турнире, но опыт и класс соперника были выше. Счет 10:3 в пользу Яковлева-Бобровой и 2:1 в матче.

Не менее драматичным был поединок между парами Яковлев/Боброва-Донченко/Короленок. И в нем главные претенденты на викторию в этом разряде проиграли первый сет соперникам со счетом 4:6. Правда второй выиграли 6:2 и сравняли счет в матче-1:1. А вот на тай-брейке борьба была нешуточная. И вновь более мастеровитые лидеры смогли склонить чашу весов в свою польу-10:8 и 2:1.

Дорога к финалу у пары Матвейцов — Усачева тоже не была устлана цветами. Так в четвертьфинале им противостояла пара Ряховский — Княжище. Первая партия была настолько по-спортивному драматичной, что никто из болельщиков не решался предсказать ее итоговый результат.

Со счетом 7:6 сет за дуэтом Ряховский — Княжище. Во втором сете эта пара стояла в шаге от общей победы в матче, но Матвейцов -У сачева смогли, в прямом смысле слова, выгрызть победу-7:5. Судьба матча за выход в полуфинал решалась на тай-брейке. Напряжение в поединке просто зашкаливало, но спортивные боги отвернулись в этот день от Ряховского и Княжище. Победа со счетом 10:7 позволила Матвейцову — Усачевой продолжить борьбу за медали.

Поединок за золотые медали получился настолько интересным, и драматичным, что описать его не хватит ни каких слов. Такие матчи надо видеть, чтобы прочувствовать всю красоту и зрелищность этого вида спорта.