Горожане поделились мнениями, каким хотят видеть Южно-Сахалинск

Администрация Южно-Сахалинска изучает мнение жителей о различных сферах жизни муниципалитета. Результаты анкетирования, проведённого среди горожан, станут основой для дальнейшей работы по развитию и улучшению областного центра.

Анкетирование – один из действенных способов узнать мнение южносахалинцев. На официальном сайте администрации города регулярно появляются опросы, затрагивающие разные сферы жизни. Все полученные результаты тщательно анализируются и используются для улучшения качества жизни в областном центре.

Анкета горожанина также уже знакома южносахалинцам. Она направлена на перспективное социальное проектирование и охватывает людей разного возраста и сфер деятельности: от старшеклассников до пенсионеров. Анкета содержит вопросы, раскрывающие связь жителей с городом, а также нацеленные на выявление направлений, которые, по мнению южносахалинцев, нуждаются в дополнительном развитии. В некоторых блоках можно порассуждать на различные городские темы, вспомнить детство и представить, каким будет Южно-Сахалинск через 10 или 20 лет. В этом году на вопросы анкеты ответили уже более 2500 жителей.

Первые результаты анкетирования представил урбанист, эксперт по комплексному развитию Южно-Сахалинска, академический директор НОЦ МФТИ «Города Будущего» Святослав Мурунов. Город – сложная, взаимосвязанная система, исследование опыта жителей позволяет глубже понять её процессы. Южносахалинцы поделились важными для них темами, анализ этих данных станет основой для решений, учитывающих баланс интересов. Информация также будет использована для корректировки мастер-планов и программ городского развития.

Среди волнующих горожан тем – ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и озеленение, экология и др. Один из вопросов анкеты, который получил самый массовый отклик, – пункт о пробках, из-за которых путь до нужной точки занимает много времени, а также доступности парковок в городе. В ответах большинство указали наличие в семье минимум двух автомобилей. Жители чаще всего обозначали, что трудно найти парковочное место на центральных улицах, эта тенденция сохраняется во многих городах. В настоящее время НОЦ МФТИ «Города Будущего» проводит исследование в 40 населённых пунктах страны. Как отмечает урбанист Святослав Мурунов, решением, в том числе для Южно-Сахалинска, может стать смена приоритетов.

– Город автомобилецентричен по объективным причинам, в том числе и из-за исторически сложившегося проектирования. Города не были рассчитаны на такое количество личного транспорта. Поэтому, конечно же, возникает дисбаланс. Сейчас мы эту тенденцию наблюдаем, в том числе в Южно-Сахалинске. Для того, чтобы разгрузить областной центр, важно наладить культуру передвижения и восстановить баланс интересов, выработать приоритеты. На основании данных исследования мы выявили локальные места, которые являются точками напряжения, где в первую очередь необходимо решать вопросы с парковкой. Анализ ответов горожан позволяет чётко определить, где необходимо разгрузить трафик и какие методы для этого использовать. В том числе применить платные парковки. Второй момент – продолжение развития общественного транспорта, – отмечает эксперт.

По этому пути Южно-Сахалинск идёт с 2022 года, когда началась транспортная реформа. Удобство и комфорт горожан легли в основу преобразований. За несколько лет в областном центре модернизировали маршрутную сеть, был обновлён автопарк. В транспортную систему интегрирован железнодорожный транспорт — удобство такого решения горожане также отметили.

Поэтому сейчас город готов приступить к реализации пилотного проекта по организации платных парковок – это один из этапов транспортной реформы. Напомним, для этого выбран участок улицы Дзержинского от Коммунистического проспекта до улицы А. Буюклы, где будет размещено 80 парковочных мест.

– Город сделал рывок за последние годы. Мне показалось, что Южно-Сахалинск вступил в активную фазу пересборки самого себя. У города явно формируется свой уклад, появляется стремление сформировать свою особую среду. Тем не менее, есть неравномерности. Поэтому необходимо усилить социальное проектирование для концепции развития районов, – подчеркнул урбанист Святослав Мурунов.

Летом для жителей областного центра пройдёт несколько проектных семинаров. Большая половина опрошенных выразила желание участвовать в обсуждении идей по развитию города. Проводить семинары будут эксперты в сфере урбанистики. Предложения, которые будут высказаны южносахалинцами, лягут в основу концепции для пилотных проектов, в том числе и в дальнейшей реализации платных парковок. О дате и времени их проведения будет сообщено дополнительно.

Вместе с тем анкета горожанина по-прежнему доступна для заполнения. Выразить своё мнение о настоящем и будущем областного центра можно на сайте мэрии.

Виктор ГОРОДОВ.