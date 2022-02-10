Горы прекрасны, горы коварны. В нынешнем сезоне могут «проснуться» лавины

«Советский Сахалин» ранее сообщил о происшествии в Углегорском районе – в результате схода снежной лавины на территории угольного разреза погиб монтажник из Шахтерска Дмитрий Новиков. Второй работник, попавший в злосчастную лавину, остался жив, госпитализирован…

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении работ. Следствие установит все обстоятельства случившегося и даст факту юридическую оценку. Специалисты-лавинщики же обращают внимание на другой аспект. На Сахалине и Курилах объективно сложились все предпосылки для схода лавин. И не учитывать это обстоятельство нельзя, чревато бедой.

Краткосрочный прогноз лавинной опасности на официальном сайте регионального управления гидрометеослужбы на 8 — 9 февраля вроде не вызывает особых опасений: на Сахалине нелавиноопасно. При этом вероятен сход отдельных лавин небольшого объема на участке с 17–го по 29-й километр автодороги Невельск — Шебунино. Любителей активного отдыха в горах призывают кататься на специально оборудованных и подготовленных трассах, а всех работающих в лавиноопасных зонах – к соблюдению правил безопасности.

Но ситуация меняется быстро, региональный противолавинный центр готов предоставить консультацию по всем возникающим вопросам.

— Сейчас в самом разгаре сезон схода «сухих», «холодных» лавин, — говорит Юрий Генсиоровский, ведущий научный сотрудник сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН. – Другое дело, что снежные массы сходят в горах, на побережьях, где нет населенных пунктов и не осуществляется активная хозяйственная деятельность человека.

3 февраля, например, крупная лавина сошла со склона плато Аэродромное, что в нескольких километрах от Северокурильска. В этой местности нет дорог и люди не живут. Но уместно вспомнить, что 25 декабря 1959 года именно здесь сошла мощная лавина, похоронившая целую улицу. Погибло 36 человек. А самая массовая гибель людей за всю историю наблюдения произошла 9 февраля 1945 года: в поселке Средняя Медвежка, на руднике «Октябрьский» жертвами стихийного бедствия стали 149 человек…

По самым свежим данным, в зеленой зоне Южно-Сахалинска потенциально опасныгорные склоны в окрестностях пика Чехова. Известный многочисленным покорителям этого пика распадок под названием Вилка печально известен особенно мощными лавинами, сходившими в прежние годы. В нынешнем сезоне, как показывают наблюдения, нижний слой толщи снежного покрова крайне неустойчив, ненадежен. Случись непогода с метелью, выпадением большого количества снега, хрупкое равновесие может быть нарушено и снежные массы придут в движение. Такое явление называется метельной лавиной.

В солнечную погоду особую опасность могут представлять южные склоны гор, а в условиях снегопада, метели – любые склоны.

Традиционно лавиноопасны горные склоны у Синегорска, Санаторного, у въезда в село Быков Долинского района, все западное побережье Сахалина, от Ильинского до Шебунино. Автодорожники и железнодорожники хорошо знают эти опасные места и своевременно принимают меры. Крупные лавины сходят и в Центрально-Сахалинских горах.

Старая железнодорожная ветка с тоннелями, ведущая через Камышовый хребет, пользуется популярностью у туристов. Это крайне лавиноопасный участок в зимнее и весеннее время. Вообще туристические маршруты обязательно должны быть согласованы с подразделениями МЧС, спасателями. Любители быстрой езды на снегоходах нередко провоцируют сходы лавин и сами же в них попадают с различным исходом. Между прочим, за историю наблюдений в области жертвами лавин стало уже около 800 человек.

В январе 1991 года в центральной части Сахалина, со склона горы Граничная сошла одна из самых крупных лавин объемом более 1 миллиона кубометров. Огромный массив снега совершил «пробег» в 3,8 километра!

В марте 1970-го с западного склона пика Чехова в бассейн реки Уюновки сошла лавина объемом более 250 тысяч кубометров… В истории есть немало подобных примеров.

Как долго продлится лавиноопасный сезон? На взгляд Юрия Генсиоровского, на юге Сахалина – до начала, а в центральных районах – до середины мая. Весной характер лавин обычно меняется – снежные массы становятся влажными, более тяжелыми, при этом — менее «дальнобойными», но не менее опасными, чем сухие.

Николай ПИТЕРСКИЙ.