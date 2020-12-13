Горячая тема

В минувшее воскресенье в Южно-Сахалинске на площади Победы прошел митинг, согласованный с администрацией города.

Организаторы мероприятия – представители известной в области строительной компании «Сахалинская механизированная колона № 68» – обозначили тему обсуждения – недоверие областному правительству.

Выступивший на митинге генеральный директор мехколонны Александр Веклич высказал претензии к областной исполнительной власти, расторгшей с этим предприятием контракт на строительство аэровокзала. В связи с чем, пояснил он, у компании возникли сложности с выплатой зарплаты работникам. И теперь ей грозит банкротство.

Подходившие к микрофону выступающие расширяли круг претензий к областной власти – экология, цены, строительство, газификация, кадровая политика.

Ответить и внести ясность по всем этим вопросам было некому. Среди участников митинга оказалась лишь одна представительница власти – и то законодательной – депутат областной Думы Светлана Иванова. Она взяла слово… и тоже раскритиковала политику областного руководства.

В ходе митинга шел сбор подписей под обращением к российскому президенту о недоверии региональному правительству и губернатору. Также собирались средства для лечения от рака 8-летней сахалинки Леры Ким.

Кстати, от участников митинга досталось и областному депутатскому корпусу. Даже прозвучала идея организовать сбор подписей за отставку народных избранников, не отстаивающих интересы своих избирателей.

Политические старожилы утверждают, что этот воскресный митинг можно считать самым массовым по сахалинским меркам публичным мероприятием с подобной повесткой, прошедшем за последние 30 лет в Южно-Сахалинске.

Ирина НОВИКОВА.