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«Горячие койки» сулят диспансеру

В областном онкодиспансере приступили к обследованию пациентов при помощи современного диагностического позитронно-эмиссионного компьютерного томографа (ПЭТ/КТ), полученного в мае этого года.

Аппарат используется для диагностики, наблюдения и оценки опухолей и других патологий. Раньше для проведения таких исследований пациентов направляли в Хабаровск. Первые процедуры проводились под руководством специалистов Национальных медицинских исследовательских центров имени В. А. Алмазова и Н. Н. Блохина.

– Установленные здесь аппараты относятся к классу передового оборудования экспертного уровня. В перспективе в учреждении будут установлены «горячие койки», необходимые для самых серьёзных стадий заболевания, – обещал губернатор Валерий Лимаренко, посетив онкологический диспансер.

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