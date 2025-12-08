«Горячие» павильоны

В Южно-Сахалинске установили много лёгких прозрачных автобусных павильонов. Выглядят они весьма эстетично, но это лето показало, что есть какая-то непродуманность в выборе именно такой конструкции.

Когда стояла жара, людям некуда было от неё скрыться. Многие остановки стоят на открытых местах – рядом ни деревца. Ожидая автобуса, горожане пытались найти спасение в «стеклянных» павильонах, но там была парилка, ведь даже крыша в павильонах прозрачная.

Мне скажут: не каждое лето такое, так и говорить не о чем. Но даже если таким жарким будет каждое третье-четвёртое, этот дискомфорт надо принимать во внимание. Ведь в тех павильонах, где прозрачные только стенки, а крыши затенены, пережидать жару было гораздо легче.

Фёдор Нечаев, г. Южно-Сахалинск.