Горячие точки — огонь атакует сахалинский лес

28 июля в Корсаковском районе тушили лесной пожар. Около 17 часов «линия огня» проходила буквально в трёх-четырёх километрах от села Чапаево, причём ветер дул именно в сторону населённого пункта.

В Сахалинской базе авиационной и наземной охраны лесов сообщили подробности. На указанное время площадь, охваченная огнём, составляла около двух гектаров. На тушении задействовали вертолёт Ми-8 с водосливным устройством, примерно 50 огнеборцев, бульдозер, другую технику из Корсакова и Южно-Сахалинска, в том числе автоцистерны корсаковского МУП «Теплосервис». Огонь атакует елово-пихтовые посадки. Чапаево заблаговременно, перед началом пожароопасного периода, защитили минерализованной (перепаханной) полосой земли.

Между тем, синоптики заранее известили главное управление МЧС и другие службы о тревожной ситуации, складывающейся в районах области. В Тымовском, Смирныховском, Долинском, Анивском районах и в черте Южно-Сахалинска, где зафиксирована необычная жара и долгий засушливый период, объявлена пожарная опасность 4-го класса. Температура воздуха в этих районах превышает среднемноголетние значения на 7 — 9 градусов. И такое пекло продолжится еще как минимум двое суток.

В Углегорском, Макаровском, Томаринском, Поронайском, Александровск-Сахалинском, Невельском, Корсаковском, Холмском и Курильском районах класс пожарной опасности чуть ниже – третий.

Тревожные звоночки в последние дни поступают как раз из перечисленных районов. Так, утром 27 июля в Углегорском районе загорелся мусор на городской свалке на площади 60 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в первом часу дня.

В тот же день пожарным сообщили о возгорании травы у села Краснополье. Первый пожарный расчёт прибыл на место через пять минут, огонь разгулялся на площади в два гектара. Ликвидировать возгорание удалось лишь в седьмом часу вечера.

Вечером 27 июля подобное сообщение поступило пожарным Курильского гарнизона. Загорелась сухая трава на улице Ленинского Комсомола. Через три минуты, когда расчёт прибыл на место, площадь, охваченная огнем, составляла уже 700 «квадратов». С тушением управились к семи вечера.

В Южно-Сахалинске уже не первый день по центральным улицам ездят спецмашины с громкоговорителями, сотрудники МЧС предупреждают горожан и гостей города о высокой пожарной опасности и необходимости соблюдать меры предосторожности.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.