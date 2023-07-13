Госдума обязала банки РФ проверять все переводы физлиц на мошенников и возмещать все средства, переведенные без их согласия на счета злоумышленников.

Палатка Красного Креста открылась в Южно-Сахалинске в районе железнодорожного вокзала месяц назад. Она работает с 12.00 до 14.00, но в понедельник принесенную сюда одежду разобрали буквально за 15 минут, а еду...
Точно в цель!
Сахалинская спортсменка Ольга Аверкина стала обладательницей золотой медали открытого Кубка России по пулевой стрельбе.
Соревнования прошли в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» и...
«Амурская многодневка»
Сахалинская спортсменка Арина Щукина завоевала золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Амурская многодневка». Состязания проходили на территории Хабаровского края...