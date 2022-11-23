Госдума приняла во втором чтении законопроект о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14375 рублей.

Сахалинцы отреагировали на трагедию Тымовского не только просмотром жутких видео. Узнав о беде земляков, в один миг лишенных жилья и необходимых вещей, горожане несут в штаб общественной поддержки постельное белье, теплую...
Региональный благотворительный фонд «Будущее вместе» и областные власти организовали закупку крупной партии обмундирования для бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. В комплект вошла верхняя...
Предпринимателям Южно-Сахалинска напоминают о своевременном украшении объектов к Новому году.
К 1 декабря интерьеры, вывески, витрины, фасады, входные зоны зданий и сооружений объектов потребительского рынка,...