Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов. Теперь за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества и применение насилия им будут грозить штрафы до 5 миллионов рублей, принудительные работы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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