Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов. Теперь за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества и применение насилия им будут грозить штрафы до 5 миллионов рублей, принудительные работы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Прецедент был
О существовании подводного железнодорожного тоннеля под Амуром я узнала пару лет назад. В День Победы знакомые прислали уникальный документальный видеофильм. Отправила его родственнице, а та не удивилась. Сообщила, что в...
«Амурская многодневка»
Сахалинская спортсменка Арина Щукина завоевала золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Амурская многодневка». Состязания проходили на территории Хабаровского края...