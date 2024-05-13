Госдума признала правоту сахалинцев

Александр Григорьевич Романов – один из самых преданных подписчиков «Советского Сахалина». Он выписывает газету почти 60 лет.

Трудовой путь он начал в охинской нефтеразведке помощником бурильщика и дослужился до второго секретаря обкома КПСС, а затем руководителя аппарата администрации Сахалинской области.

Когда комсомольцы месторождения «Волчинка» избрали его комсоргом, в коллективе работали немногим более трёхсот человек. Девятнадцатилетнему организатору, окончившему нефтяной техникум, следовало знать повестку, по которой жила островная область и большая страна. Тогда он выписал «Советский Сахалин».

– Проблем с доставкой свежей газеты в Оху не было, разве что мешали погодные условия, – вспоминает Александр Григорьевич. – Из Южно-Сахалинска в самый северный город острова авиация выполняла два-три рейса в день.

В 1967 году его выбрали секретарём комсомольского комитета треста «Дальнефтеразведка». После перешёл на работу в горкомы ВЛКСМ и КПСС в Охе. Окончив высшую партшколу в Хабаровске, получил инструкторскую должность в обкоме партии. Затем работал вторым секретарем в Макаровском райкоме партии, возглавлял Долинский горком. Пройдя служебную обкатку в районах, вернулся в областной орган власти.

– Последняя должность в обкоме партии – второй секретарь, 1990-й год. Затем работал в администрации области с губернатором Иваном Павловичем Малаховым. В 2003 году вышел федеральный закон о муниципальной реформе. По этому закону в Сахалинской области должно было появиться 158 муниципальных образований, 158 мэров и 158 собраний. Когда мы с Георгием Карловым (он был председателем областной комиссии по реформе местного самоуправления) проанализировали положения закона и последствия его формального исполнения, убедили Малахова, что этого делать нельзя и получили поддержку. Мы единственные в стране не стали создавать в каждой деревне отдельное муниципальное образование с главой и советом депутатов. Сахалинская область приняла закон, которым были созданы 19 городских округов.

Как объяснил Романов, за этим решением последовали судебные тяжбы. Областной суд сахалинская администрация проиграла и пошла в Верховный суд.

– Против нас с иском выступала генеральная прокуратура РФ. Но во время нашей защиты в Верховном суде РФ полковник генпрокуратуры отказалась поддерживать иск против позиции сахалинцев, тем самым согласившись с Сахалинской областью.

Таким образом, наш регион оказался единственным субъектом, избежавшим дробления властных полномочий, законодательной неразберихи и даже анархии.

– Плохо подготовленная, скороспешная реформа нанесла немалый ущерб стране. И если сперва наша область находилась под жёсткой критикой Москвы, то буквально через год-два нашу позицию ставили в пример на различных совещаниях по местному самоуправлению, – с заметной долей гордости утверждает Романов. – Говорили: вон сахалинцы защитили регион, нужно было тоже отстаивать!

Жизнь подтвердила нашу правоту, и два года назад Госдума приняла закон, который утвердил позицию сахалинцев. Несколько лет назад была учреждена медаль в честь реформы местного самоуправления, сахалинцев наградили одними из первых.

Пройдя школу горкомов, обкомов и исполнительной власти, Александр Григорьевич от работы не отказывается. Он является членом координационного совета «Сахалинской гвардии» – общественной организации, объединяющей заслуженных островитян. И следит за инициативами и новостями, читая «Советский Сахалин».

Сергей МАКАРОВ.