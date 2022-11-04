Госдума разрабатывает законопроект о предоставлении мужчинам декретного отпуска. Сейчас законом предусмотрена возможность отцу брать отпуск по уходу за ребенком. Законопроект поможет многим российским семьям сохранить стабильное финансовое положение при рождении ребенка.

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