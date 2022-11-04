Госдума разрабатывает законопроект о предоставлении мужчинам декретного отпуска. Сейчас законом предусмотрена возможность отцу брать отпуск по уходу за ребенком. Законопроект поможет многим российским семьям сохранить стабильное финансовое положение при рождении ребенка.
Об этой трагедии знали мало, любая информация была под запретом. Документы о жертвах и разрушениях долгое время имели гриф «секретно». Рассекречивать их начали спустя десятилетия.
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Свидетельства той беды хранятся...