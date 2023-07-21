Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей, в том числе убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке, шить театральные костюмы.
По оценкам организаторов, ожидается более тысячи участников и не менее 3500 зрителей и болельщиков. Фестиваль такого масштаба и содержания – единственный на Дальнем Востоке.
В июне глава региона Валерий Лимаренко объявил о...
«Кубок семь футов»
Сахалинские спортсменки Амалия Фёдорова и Мария Костина стали обладательницами медалей межрегиональных соревнований по парусному спорту «Кубок семь футов».
Состязания прошли во Владивостоке и...
Стенка на стенку
Сахалинские спортсмены успешно выступили на Международном культурно-спортивном фестивале «Яньцзи-Владивосток 2023», который проходил в китайском городе Яньцзи.
В ежегодном мероприятии приняли участие команды из...