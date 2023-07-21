Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей, в том числе убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке, шить театральные костюмы.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА