Госдума РФ приняла во втором чтении закон, предусматривающий ужесточение наказания должностных лиц за пытки. Эти преступления переведены в категорию особо тяжких, ответственность за них — наказание в виде лишения свободы, сотрудников правоохранительных органов накажут сроком от четырех до 12 лет.
Зря смеялись
Помнится, лет 30 назад первый сахалинский губернатор Валентин Федоров, увидев в островных хозяйствах высокоудойных голштинофризов, был настолько впечатлен, что решил поставить памятник корове. А чтобы слова не расходились с делом,...