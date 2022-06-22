Госдума РФ приняла во втором чтении закон, предусматривающий ужесточение наказания должностных лиц за пытки. Эти преступления переведены в категорию особо тяжких, ответственность за них — наказание в виде лишения свободы, сотрудников правоохранительных органов накажут сроком от четырех до 12 лет.

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