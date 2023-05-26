Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ.

Несколько лет назад в группах вотсапа появилась новая песня про Сахалин, но без названия и авторства. Журналисты «Советского Сахалина» послушали песню с удовольствием и, не узнав в исполнителе никого из местных...
Ворошиловские стрелки
Сахалинские спортсмены завоевали две золотые медали Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих.
Соревнования в Ижевске собрали 400...
Рывок! Толчок!
Сахалинские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата и первенства ДФО по тяжелой атлетике. Турнир проходил в Чите сообщили в островном минспорте.
На первенстве Сахалинскую...