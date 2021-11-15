Гостеприимные острова. Здесь есть чем удивить и порадовать гостей

В фирменном «крыловском» стиле

В очередном выпуске популярной передачи «Непутевые заметки» Первого канала ведущий Дмитрий Крылов рассказал о Сахалине, его людях и достопримечательностях. Съемочная группа ранее побывала на острове и запечатлела уникальные кадры на маяке Анива, в областном краеведческом музее, в бухте Тихой, а также в музее Чехова. Зрители узнали много нового и интересного об истории островной области, о коренных народах. Весь этот материал подан в фирменном «крыловском» стиле, увлекательно и с доброй иронией.

Лирическое отступление

«Советский Сахалин» в одном из августовских номеров рассказал о том, как Дмитрий Крылов, ныне известный тележурналист, режиссер и актер, бессменный ведущий популярного цикла телепередач «Непутевые заметки», появился на свет в далеком 1946-м. Семейное предание гласит, что он родился 29 сентября в штормящем море на борту рыбацкой лодки.

Молодая чета Крыловых, Дмитрий и Евгения, незадолго до этого перебралась из Москвы на Дальний Восток, в Хабаровский край. Буквально за девять дней до рождения сына отец в очередной раз ушел в море и не вернулся. Местные рыбаки взялись доставить женщину в роддом. Для этого нужно было морем на лодке добраться до рабочего поселка Охотск, расположенного почти в 1700 километрах от Хабаровска на берегу Охотского моря. Высадке на берег помешало штормовое волнение. Рыбакам пришлось принимать роды прямо в море. Пуповину перерезали рыбацким ножом, а перевязали шнурком от ботинка!..

Через несколько лет мама с сыном переехали в Подмосковье, в Звенигород. 29 сентября Дмитрий Дмитриевич отметил свой 75-летний юбилей.

Островной планетарий

На днях телеканал «Моя планета» в рамках проекта «Удиви меня» также увлекательно рассказал о Сахалине. Ведущие Виктор Михайлов и Евгения Вайс предложили свою программу отдыха на самом таинственном острове России. Зрители вместе со съемочной группой побывали в кратере грязевого вулкана, с головой окунулись в бездну Охотского моря и поднялись на один из самых красивых и труднодоступных маяков на планете.

Между прочим, на сайте этого телеканала есть и другие возможности полюбоваться островными видами. По ссылке: https://moya-planeta.ru/travel/view/rossiya_sakhalin размещены впечатляющие панорамы, снятые с помощью коптера с высоты птичьего полета. Они выполнены с высоким разрешением, так что можно увеличить тот или иной участок изображения, чтобы рассмотреть во всех деталях, например великолепный мыс Евстафия или волшебную бухту Тихую.

А в случае с панорамой Юж­но-Сахалинска можно еще и получить дополнительные информационные справки по разным интересным объектам, отмеченным на панораме вопросительными знаками. Такие виды позволяют опытным ост­ровным путешественникам взгля­нуть на знакомые места с необычного ракурса, а их приезжающим с материка собратьям по увлечению точнее проложить свои маршруты, чтобы не упустить ничего самого «вкусного».

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.

Кстати

Сахалин и Курилы становятся ближе к центру страны, россияне из разных регионов проявляют интерес к островам.

С января по сентябрь нынешнего года в туристической сфере было оказано услуг на 315,3 миллиона рублей, что составляет 176,1 процента к показателю аналогичного периода 2020 года.

Заметный рост объема платных услуг произошел в августе – 120 процентов к показателю аналогичного периода 2020 года.