Гостиничный комплекс и образовательный кластер построят в Южно-Сахалинске при поддержке ПСБ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель ПСБ Петр Фрадков подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе по строительству гостиничного комплекса в Долине туристов на «Горном воздухе» и образовательного кластера на 1800 мест в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба регионального правительства. Стороны закрепили договоренности, ранее достигнутые в ходе недавней встречи в Москве.

Площадь отеля — 18 тысяч квадратных метров, вместимость — 125 номеров. В составе проекта запланированы ресторан, конференц-центр, велнес- и лаунж-зоны.

— Сотрудничество с ПСБ имеет для нас стратегическое значение и напрямую способствует социально-экономическому развитию Сахалинской области. Вместе мы реализуем масштабные инициативы, которые в первую очередь направлены на повышение качества жизни людей, — подчеркнул глава области. — Наш горнолыжный курорт уже зарекомендовал себя как лучший на Дальнем Востоке, и с каждым годом туристов становится всё больше. Поэтому дальнейшее развитие инфраструктуры — наша первостепенная задача. Новый комплекс даст сахалинцам дополнительные рабочие места и сделает регион ещё более комфортным как для жизни, так и для отдыха.

В образовательном кластере на 25 тысяч квадратных метрах будут созданы все условия для развития талантов и навыков учеников. Одновременно здесь будут заниматься до 1800 детей.

— Реализация подписанных ПСБ и Сахалинской областью соглашений станет вкладом в долгосрочный социально-экономический рост региона с пользой для жителей и гостей области. Новые объекты не только повысят туристическую привлекательность Сахалина, но и обеспечат стабильный приток налоговых поступлений в областной бюджет, что, в свою очередь, позволит направлять дополнительные средства на решение социально значимых задач, создавая комфортную среду и новые возможности, — отметил Петр Фрадков. -Появление современного образовательного кластера — это инвестиция в интеллектуальный суверенитет и экономическое будущее, создание комфортной современной среды для учебы и творчества.