«Государственная транспортная лизинговая компания» поможет развитию беспилотной авиации в сахалинском регионе

В рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в «северной столице» 14-17 июня, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) Евгений Дитрих заключили соглашение о развитии в регионе беспилотной авиации.

— В Сахалинской области уже ведется производство беспилотных летательных аппаратов. И для нас важно объединить свои усилия с «Государственной транспортной лизинговой компанией». На Сахалине и Курилах БПЛА используются для контроля за состоянием наземных нефтегазопроводов, борьбы с браконьерами на нерестовых реках, поиска возгораний в лесах и несанкционированных свалок. Их можно также применять при перевозке почты, в экстренных случаях — для доставки лекарств. В условиях нашего островного региона с большим количеством отдаленных населенных пунктов беспилотники, не требующие специальных посадочных площадок, несомненно, будут очень востребованы, — сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Участники подписанного на форуме соглашения проанализируют возможные области применения беспилотников в регионе.

— В настоящий момент ГТЛК принимает участие в разработке нацпроекта по беспилотной авиации, в рамках которого планирует стать Базовым заказчиком беспилотников. Учитывая накопленный опыт ГТЛК в качестве Базового заказчика транспортной техники по иным проектам, а также компетенции нашего оператора дронов ООО «БАС», мы можем предложить регионам широкий спектр услуг от непосредственно поставки беспилотников в лизинг до определения наиболее коммерчески эффективных сценариев применения беспилотных авиационных систем и содействия в установке экспериментально-правовых режимов, — прокомментировал Евгений Дитрих.

Сахалинские власти и ГТЛК намерены содействовать интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство, способствовать совершенствованию нормативно-правовой и технической базы, участвовать в разработке и реализации образовательных программ для подготовки квалифицированных операторов дронов, сообщает пресс-служба регионального правительства.