Государству возвращена часть акватории Татарского пролива

20 лет назад эти десятки квадратных метров моря формально оказались в частном владении. Нарушения градостроительного и земельного законодательств выявлены во время недавней прокурорской проверки.

Было установлено, что при уточнении границ порт-ковша и формировании расположенного под ним земельного участка в терминале Правда, относящемся к морскому порту Холмск, к ним «приплюсовали» часть морской акватории. При том, что водная среда является неотъемлемой частью Татарского пролива и относится к федеральной собственности.

Собственники согласились с тем, что требуется привести документы в порядок. Проведены новая топосъёмка, новое «отбитие точек» с помощью аэрофотосъёмки. Кадастровый инженер всё зафиксировал – чтобы и имущество компании не «выпало», и акватория вернулась государству. Соответствующие документы были направлены в Росреестр, внесены изменения в государственный кадастр недвижимости. Водная среда исключена из пределов земельного участка и гидротехнического сооружения.

В итоге на сегодня Российская Федерация приросла несколькими десятками квадратных метров акватории Татарского пролива, а собственник – ООО «Рут 2009» – привёл документы в порядок. Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, должностное лицо предприятия, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото Натальи ДЕСЯТОВОЙ.