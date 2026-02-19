Готовимся к летней путине: прогнозы и стратегии ловли лососевых на Сахалине

В региональном правительстве прошёл совет, посвящённый предстоящей лососёвой путине.

На рыбохозяйственном совете под председательством зампреда правительства Антона Зайцева обсудили научный прогноз по вылову тихо­океанских лососей, объёмы их добычи и стратегию предстоящей лососёвой путины в области на островах.

Отраслевая наука представила два сценария развития путинных событий: оптимистичный, по которому вылов горбуши и другой красной рыбы в регионе может составить 62 тыс. тонн, и пессимистичный – 37 тыс. тонн.

Кстати, и в целом по дальневосточному бассейну учёные пошли таким же путём: по оптимистичному сценарию общий вылов составит примерно 260 тыс. тонн, а по пессимистичному – около 204 тыс. тонн. Аналитики ВНИРО объясняют такую «двоякость» оценки поведением горбуши, которой на Дальнем Востоке в лучшем случае можно будет добыть порядка 140 тыс. тонн, а в худшем – 88 тыс. тонн.

Применительно к Сахалину и Курилам, по прогнозу, именно горбуша составит основной объём добычи, и добыть её можно будет либо 17, либо 42 тыс. тонн. Прогноз по кете – 17 тыс. тонн, по нерке, кижучу, симе в общей сложности примерно 3 тыс. тонн.

Директор Всероссийского научно-иссле­до­ва­тельского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин, принявший участие в совещании, подчеркнул, что обсуждаемый прогноз – предварительный. А окончательный сформируют в апреле после завершающих исследований.

– Главной интригой, которая разыграется на этой путине, будет как раз подход горбуши на восточный Сахалин, – отметил он.

По данным регионального министерства по рыболовству, начало горбушевой путины запланировано на 15 июля, лова кеты – на 16 августа. Отраслевая наука рекомендует запретить добычу горбуши на юго-западе Сахалина и части северо-восточного побережья, а точнее, на 7-километровом участке побережья в Ногликском районе между проливом Анучина и протокой залива Пильтун, включая Ныйский залив. Под запрет также попадают побережье залива Терпения от мыса Соймонова в Макаровском районе до мыса Терпения в Поронайском и остров Кунашир.

Рекомендовано ограничить время старта промысла на юго-восточном побережье – между мысами Тунайча и Анива, в заливе Анива между мысами Крильон и Анива, на острове Итуруп. Отдельно оговорено, что промысел лососей начнётся только при оптимальном заполнении нерестилищ.

Рыболовам-любителям дополнительные ограничения не грозят. Как и прежде, для них действует норма добычи горбуши – пять хвостов в сутки. Выделено 78 мест для законной лососёвой рыбалки.

Ситуацию с представленным научным прогнозом прокомментировал «Советскому Сахалину» президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов:

– Моё отношение к прогнозу очень сдержанное. Даётся «пессимистичная» цифра по вылову горбуши 17 тыс. тонн. Даже в нашу эпоху небольших уловов этот показатель ниже среднего. Главный вопрос: какой будет гидрология в период путины? Лососю в таких тёплых водах, как в прошлом году у Сахалина и Курил, некомфортно. Если температура воды в морском прибрежье будет среднестатистической, тогда у рыбаков будут шансы.

Что касается рекомендованных ограничений и запретов, для промысла остаются север Сахалина, Ногликский, частично Смирныховский районы, Курилы, за исключением Кунашира. Примерно такая же картина была и в прошлом году.

Не согласен с теми, кто считает, что, возможно, наши лососёвые заводы «недорабатывают». На самом деле без них ситуация была бы вовсе катастрофической. Заводы не получают такого возврата лососей, на который рассчитывают. Причём «просаживаются» не только сахалинцы, но и соседи – японцы.

Что бы ни говорили скептики, сказывается потепление климата. Данные отраслевой науки по Сахалину и Чукотке чётко это показывают.

Наши рыбаки понимают: нет ресурса, значит, нет и рыбалки. Нужно открывать промысел только при 50-процентном заполнении рек. Нужно, чтобы рыбоохрана работала в усиленном режиме, ведь сейчас задача номер один – сохранить остатки нашей рыбы.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

На аналогичном рыбохозяйственном совете в прошлом году, по предварительному прогнозу учёных, в Сахалинской области ожидался вылов около 62 тыс. тонн лосося, что немного превышало показатели 2024 года. Правда, учёные добавили существенную оговорку: «однако вылов горбуши в регионе может снизиться на 25% по сравнению с 2023 годом из-за неблагоприятных климатических условий».

Недавно рыбохозяйственный совет прошёл на Камчатке. Известно, что по итогам прошлой путины Камчатский край стал бесспорным лидером по вылову лососей. Прогноз на этот год такой: уловы тихоокеанских лососей могут составить в пределах 102 – 120 тыс. тонн.

«Советский Сахалин» в прошлом году освещал ход путины. По данным на 11 августа, лидировал Камчатский край, где добыто 241 тыс. тонн красной рыбы, на втором месте Хабаровский край с показателем 17,7 тыс. тонн, на третьем – Магаданская область с показателем около 12 тыс. тонн, на четвёртом Приморский край — более 8,8 тыс. тонн. Сахалинская область занимала пятое место, здесь выловили 7,1 тыс. тонн лососей. Замыкал список Чукотский автономный округ — 318 тонн.