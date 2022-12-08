Готовьте наличные

В автобусах с бескондукторной системой оплаты проезда временно не принимают карты «Мир» с истекшим сроком действия.

В настоящее время возникла ситуация, которая коснулась всех регионов и связана с продлением срока действия банковских карт без их перевыпуска. В Южно-Сахалинске такие карты временно не принимаются в автобусах с бескондукторной оплатой проезда.

Причина – особенность платежных терминалов сис­темы беcкондукторной оплаты, которые используются в общественном транспорте.

– В настоящее время в автобусах № 3, 10, 62 и 71, где действует бескондукторная система оплаты проезда, не принимаются карты, срок действия которых истек, но был продлен банковскими организациями. Проблема возникла с программным обеспечением на оборудовании у производителя терминалов. В настоящее время разработчики решают вопрос, планируют в течение двух недель выпустить обновление программы для валидаторов. После его внедрения проблема будет устранена, – рассказал генеральный директор ООО «Единый оператор Южно-Сахалинска» Федор Головко.

Пассажирам временно рекомендуют использовать наличные средства.

В администрации Южно-Сахалинска отметили, что транспортные карты и карты школьника в автобусах работают в обычном режиме.