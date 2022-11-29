Сахалинские общественные организации Клуб «Бумеранг» и «Друзья океана» выпустили фильм «Изменения».

На протяжении трех лет группа волонтеров-спа­са­телей совместно с учеными и ветеринарными врачами освобождает тюленей из антропогенного мусора. Этих людей объединила идея: мы способны рождать изменения. Но фильм больше чем о волонтерах, которые помогают животным.

Картина с говорящим названием ставит вопрос: готовы ли мы меняться, чтобы сделать океан чище? На этот вопрос авторы предлагают ответить зрителям после просмотра. Фильм можно увидеть по ссылке https://vk.com/video-4090688_456239119

Фильм создан для показа на просветительских площадках в рамках проекта «Друзья океана: Сахалин – Камчатка» при поддержке Фонда президентских грантов.