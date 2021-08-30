Готовые объекты по осени считают. В Корсакове откроется «Территория спорта»

На территории площадью около 6 тысяч квадратных метров разместятся площадки для воркаута, настольного тенниса, скейт-парк, стартовая площадка для спортсменов. А в перспективе здесь откроют и лыжероллерную трассу.

Помимо этого, здесь будут действовать хоккейный корт с раздевалками и прочими объектами для спортсменов. Парковую зону дополнит сквер семьи, любви и верности с асфальтобетонным покрытием и тротуарной плиткой.

Сейчас подрядчик уже завершает строительство скейт-парка, площадок для воркаута и настольного тенниса. Практически готова парковка на въезде.

Планируется закончить работы здесь в первой декаде сентября и уже 15 сентября устроить торжественное открытие объекта.

Между тем городские власти говорят о том, что объект был проблемным, предыдущий подрядчик не выполнил работы в срок, пришлось разорвать с ним контракт и весной заключить другой.

На днях в портовом городе побывала делегация во главе с губернатором области Валерием Лимаренко. Он подчеркнул, что необходимо завершить не только строительство спортивных объектов, но и выполнить работы по благоустройству, чтобы получился настоящий праздник.

Сейчас в городе приводят в порядок участок улицы Матросова в районе примыкания ее к Окружной. Здесь работает дорожная техника, формируется дорожное полотно. Горожане ранее жаловались на то, что грязь из частного сектора попадает во дворы многоэтажек. Была организована встреча подрядчика с местными жителями, они высказали свои пожелания: например, указали на участок, где лучше обойтись без тротуара, установив лишь бордюрный камень.

Обратили внимание и на участок, где без тротуара не обойтись, потому что им пользуются дети по пути в школу. В сентябре, когда все будет готово, пройдет общественная приемка дороги.

Владимир СЛАВИН.