Говорят, что… «Европейцев» заменят «азиаты»

После того, как крупные европейские автокомпании заявили о прекращении поставок автомобилей на российский рынок, их место могут занять китайские производители, которым тоже есть что предложить.

В этой ситуации эксперты заявляют, что отечественный рынок практически полностью перейдет в руки китайских производителей — Поднебесной есть что предложить россиянам, у них там больше 200 автобрендов. Например, Changan — это целая линейка бюджетных седанов, комплектация которых не блещет передовыми технологиями, но обладает всем необходимым на сегодняшний день. Цена на такие машины в Китае в пересчете на рубли — от 650 тысяч. В России эти машины будут стоить дороже, но вряд ли намного.

Есть у российских соседей и достойный выбор автомобилей бизнес-класса. Бренд Geely известен тем, что его продукция создана фактически по технологиям Volvo. Шведский автоконцерн целиком перешел под контроль Китая, и эксперты заявляют, что эта марка с большой вероятностью сохранит присутствие в нашей стране.

Вместо европейских кроссоверов и внедорожников китайцы могут предложить огромный выбор таких же аналогов известных мировых марок. Например, Chery Tiggo оказался точной копией Hyundai Creta. Машины марки Haval очень напоминают продукцию Toyota. В Поднебесной можно даже найти аналог BMW X4, только там он называется Geely Tugella. Китайский автопром за последние годы далеко шагнул, поэтому специалисты советуют не паниковать и заявляют, что совсем без машин Россия не останется.

Очень скоро на нашем рынке может появиться еще один новый иностранный бренд бюджетных машин. И это здорово, ведь недорогих новых автомобилей в России не хватает. Иранская Iran Khodro уже ведет переговоры с российскими автодилерами, это крупнейшая компания страны, которая занимается производством легковых автомобилей под собственным брендом IKCO на базе французских машин Peugeot. Признаться, производит она машины не очень современные, но зато дешевые.

А еще остаются «корейцы» — им удалось обойти американские санкции: продажи и производство корейских автомобилей в России останавливать не планируется. Они и так занимали почти четверть российского авторынка, а теперь в отсутствие западных конкурентов получат прекрасный шанс нарастить свою долю

Владельцам европейских автомобилей отчаиваться тоже не стоит. В условиях дефицита запчастей в ход пойдут бэушные: их будут покупать «под разборку», а российская земля всегда славилась своими Кулибиными. Эксперты дают совет владельцам иномарок не спешить с их продажей, курс рубля еще не стабилизировался, завтра машина будет стоить дороже.

Наталья ВЛАДИМИРОВА.

«Новый вторник».