Грации Сахалина. Соревнования по эстетической гимнастике

Открытое первенство Сахалинской области по эстетической гимнастике «Родные острова» и областной турнир прошли в Южно-Сахалинске. За медали боролись участники из Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев.

– Наши спортсмены показали много новых постановок и упражнений. Это очень важно, потому что сейчас сборная коман­да Сахалинской области ведет подготовку к всероссийским соревнованиям, – отметила главный тренер областной федерации эстетической гимнастики Алиса Филимонова.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства спорта, в категории «девочки 6 – 8 лет» первое место заняла команда «Камелия» из Южно-Сахалинска. В ее составе Ал¸на Журбина, Милана Кисел¸ва, Полина Медведева, Алиса Степанюк, Анастасия Филатова, Алиса и Валерия Че, а также Милана Юлчиева.

Лучшими среди девочек 8 – 10 лет стали гимнастки Вера Варсегова, Анна Грэмаде, Дарья Демидова, Мария Ермошкина, Елена Ким, Лидия Столярова, Надежда Хлыстова, Алина Эм в составе южно-сахалинской команды «Мерцание».

Команда «Мира» из Южно-Сахалинска показала лучший результат в категории «девушки 12 – 14 лет». Золотые медали вручили Екатерине Васильчиковой, Полине Гусельниковой, Алисе Ерёминой, Кристине Кондраниной, Анне Князевой и Пе Ю На.

Ольга КУКЛИНА.

Фото: министерство спорта Сахалинской области.