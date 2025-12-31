График работы медицинских учреждений в новогодние праздники

Министерство здравоохранения Сахалинской области информирует горожан о режиме работы медицинских учреждений.

На протяжении всех праздничных дней службы, обеспечивающие экстренную и неотложную медицинскую помощь (скорая помощь, пункты, отделения и кабинеты неотложной стоматологической помощи, стационары), будут работать без выходных.

С понедельника, 12 января, медицинские организации возвращаются к своему обычному режиму работы.

С подробным графиком работы медицинских учреждений в выходные и праздничные дни можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения Сахалинской области https://minzdrav.sakhalin.gov.ru/?p=12926.

Для вызова скорой медицинской помощи необходим звонить по номеру «103» или «112». Сервис «1-300» продолжит работу в круглосуточном режиме. В праздничный период возможна повышенная нагрузка на линию, в связи с чем время ожидания ответа оператора может увеличиться.